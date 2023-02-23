Медведев встретится с Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Дохе
Теннисист из Канада в матче 1/4 фианал нанёс поражение испанцу Алехандро Давидовичу Фокину со счетом 6:4, 7:6. Игра продолжалась 1 час 50 минут.
Немногим ранее Даниил Медведев в четвертьфинальном матче обыграл австралийца Кристофера О'Коннелла — 6:2, 4:6, 7:5.
Теперь в полуфинале Оже-Альяссим встретится с россиянином.
Призовой фонд турнира составляет более $1,3 млн.
Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв в четвертьфинале проиграл Иржи Легечке и покинул турнир в Дохе.