Медведев встретится с Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Дохе

Канадец Феликс Оже-Альяссим оформил выход в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дохе (Катар).

Теннисист из Канада в матче 1/4 фианал нанёс поражение испанцу Алехандро Давидовичу Фокину со счетом 6:4, 7:6. Игра продолжалась 1 час 50 минут.

Немногим ранее Даниил Медведев в четвертьфинальном матче обыграл австралийца Кристофера О'Коннелла — 6:2, 4:6, 7:5.

Теперь в полуфинале Оже-Альяссим встретится с россиянином.

Призовой фонд турнира составляет более $1,3 млн.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв в четвертьфинале проиграл Иржи Легечке и покинул турнир в Дохе.