Овечкин 24 февраля впервые сыграет после возвращения из России

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин готовится вернуться на лёд после возвращения из России.

«Овечкин будет играть сегодня. Я думаю, что Александр хочет вернуться и помочь нашей команде и добиться успеха», — заявил тренер столичной команды Питер Лавиолетт.

24 февраля «Вашингтон» сыграет в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Анахайм Дакс».

15 февраля Овечкин в социальных сетях сообщил о смерти своего отца в возрасте 71 года.

Ранее Овечкин признался, что ему не будет хватать улыбки отца.