Овечкин 24 февраля впервые сыграет после возвращения из России
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«Овечкин будет играть сегодня. Я думаю, что Александр хочет вернуться и помочь нашей команде и добиться успеха», — заявил тренер столичной команды Питер Лавиолетт.
24 февраля «Вашингтон» сыграет в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Анахайм Дакс».
15 февраля Овечкин в социальных сетях сообщил о смерти своего отца в возрасте 71 года.
Ранее Овечкин признался, что ему не будет хватать улыбки отца.