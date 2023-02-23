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Овечкин 24 февраля впервые сыграет после возвращения из России

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин готовится вернуться на лёд после возвращения из России.
Овечкин 24 февраля впервые сыграет после возвращения из России
  • AP
  • © David Zalubowski

«Овечкин будет играть сегодня. Я думаю, что Александр хочет вернуться и помочь нашей команде и добиться успеха», — заявил тренер столичной команды Питер Лавиолетт.

24 февраля «Вашингтон» сыграет в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Анахайм Дакс».

15 февраля Овечкин в социальных сетях сообщил о смерти своего отца в возрасте 71 года.

Ранее Овечкин признался, что ему не будет хватать улыбки отца. 

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