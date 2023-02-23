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Футболист Шишкин завершил спортивную карьеру в возрасте 36 лет

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Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин заявил, что завершил спортивную карьеру в возрасте 36 лет.

«Я сейчас отдыхаю от футбола, и вы первый человек, которому это говорю официально: я закончил карьеру игрока. Может быть, настанет день, когда возобновлю её. Жизнь такая, что сегодня так, завтра так», — цитирует Шишкина «Известия».

Он также отметил, что принял решение выступать за любительскую команду «Наши парни» в Медиалиге.

Футболист известен своими выступлениями за столичные «Спартак» и «Локомотив». В составе красно белых с 2004 по 2010 год Шишкин провёл 91 матч во всех турнирах и забил один мяч. За «железнодорожников» защитник провёл 182 матча в период с 2010 по 2017 год и забил пять мячей.

Ранее Шишкин поделился мнением о том, что сборная России может сыграть товарищеский матч с национальной командой Ирана.

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