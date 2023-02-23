Узнать больше

Глава РПЛ Алаев призвал всех российских любителей футбола оформить карту болельщика

Короткая ссылка
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о карте болельщика (Fan ID) для посещения матчей национального чемпионата по футболу.

«Призываю всех болельщиков оформить карту болельщика, футбол для них», — цитирует вице-президента Российского футбольного союза (РФС) ТАСС.

С сезона-2022/23 наличие Fan ID требовалось при посещении домашних матчей пяти клубов Российской премьер-лиги (РПЛ): самарских «Крыльев Советов», нижегородского «Пари НН», «Ростова», «Сочи» и екатеринбургского «Урала».

С 1 декабря 2022 года закон о Fan ID распространился на оставшиеся 11 стадионов клубов РПЛ.

Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ отказался отменить Fan ID для футбольных болельщиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить