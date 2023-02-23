Глава РПЛ Алаев призвал всех российских любителей футбола оформить карту болельщика

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о карте болельщика (Fan ID) для посещения матчей национального чемпионата по футболу.

«Призываю всех болельщиков оформить карту болельщика, футбол для них», — цитирует вице-президента Российского футбольного союза (РФС) ТАСС.

С сезона-2022/23 наличие Fan ID требовалось при посещении домашних матчей пяти клубов Российской премьер-лиги (РПЛ): самарских «Крыльев Советов», нижегородского «Пари НН», «Ростова», «Сочи» и екатеринбургского «Урала».

С 1 декабря 2022 года закон о Fan ID распространился на оставшиеся 11 стадионов клубов РПЛ.

Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ отказался отменить Fan ID для футбольных болельщиков.