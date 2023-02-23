Прудников — о матче с «Локомотивом»: холод не позволил «Спартаку» показать красивый футбол
«Сегодня очень холодно. Не было идеальных возможностей показывать очень красивый футбол. Так что победа — уже очень хорошо», — цитирует Прудникова корреспонденту «Матч ТВ».
Прудникову понравилось, что в первом тайме у «Спартака» играло много молодёжи.
«Среди футболистов были и те, кто не всегда попадал прежде в стартовый состав. Это говорит о том, что работа с молодежью ведется. И те молодые игроки, которые находятся в команде, оправдывают доверие», — заключил он.
Матч прошёл на стадионе «РЖД Арена» и завершился со счётом 1:0 в пользу красно-белых. Победный мяч забил Данил Пруцев (15-я минута).
Перед началом встречи температура воздуха была на отметке -11 °С.
Ответная игра между командами состоится 27 февраля.
Ранее Евгений Мележиков заявил, что «Спартак» заслуженно обыграл «Локомотив» в матче Кубка России.