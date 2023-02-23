Прудников — о матче с «Локомотивом»: холод не позволил «Спартаку» показать красивый футбол

Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников высказался о победе над «Локомотивом» в первом матче четвертьфинала Кубка России (путь РПЛ) по футболу.

«Сегодня очень холодно. Не было идеальных возможностей показывать очень красивый футбол. Так что победа — уже очень хорошо», — цитирует Прудникова корреспонденту «Матч ТВ».

Прудникову понравилось, что в первом тайме у «Спартака» играло много молодёжи.

«Среди футболистов были и те, кто не всегда попадал прежде в стартовый состав. Это говорит о том, что работа с молодежью ведется. И те молодые игроки, которые находятся в команде, оправдывают доверие», — заключил он.

Матч прошёл на стадионе «РЖД Арена» и завершился со счётом 1:0 в пользу красно-белых. Победный мяч забил Данил Пруцев (15-я минута).

Перед началом встречи температура воздуха была на отметке -11 °С.

Ответная игра между командами состоится 27 февраля.

Ранее Евгений Мележиков заявил, что «Спартак» заслуженно обыграл «Локомотив» в матче Кубка России.