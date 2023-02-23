Нагорных исключил переезд «Локомотива» на другой стадион

Глава совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал слухи о том, что столичный клуб может переехать на новый стадион.

«Возможен ли переезд «Локомотива» в другой стадион? Нет. Дом наш в Черкизове. Мы будем улучшать условия для наших болельщиков. Если говорить про арену в Черкизове, то речи о полной перестройки не идет», — цитирует Нагорного «Спорт-Экспресс».

По его словам, на втором этаже стадиона надо улучшать санитарнобытовые условия, условия по защите от ветра. Планируется, что работа будет завершена в течении двух-трех лет.

«Всем известно, кто приходит на «РЖД Арену». У нас есть целый ряд вопросов, которые мы будем решать», — добавил Нагорных.

«Локомотив» по итогам 17 туров с 13 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Нагорных заявил, что агентские выплаты за Сергея Пиняева и Максима Глушенкова составили 120 млн рублей.