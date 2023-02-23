Нагорных: агентские выплаты за Пиняева и Глушенкова составили 120 млн рублей
«Агентские составили 120 миллионов за двух игроков. Не считаю, что агентские большие, потому что клуб получил топовых игроков. Здесь 120 млн — в равных долях по 60 млн за каждого», — цитирует Нагорных «Матч ТВ».
Он подчеркнул, что информация о том, что агентские выплаты за Пиняева и Глушенкова составили 200 млн рублей не соответствует действительности.
«Это неправда», — добавил Нагорных.
В зимнее трансферное окно в стан железнодорожников перешли Сергей Пиняев, Максим Гушенков, Херман Конти, Артём Дзюба, Игорь Смольников и Илья Лантратов.
«Локомотив» по итогам 17 туров с 13 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее Ольга Смородская заявила, что поставила бы тройку трансферной кампании «Локомотива».