Нагорных: агентские выплаты за Пиняева и Глушенкова составили 120 млн рублей

Глава совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, какая сумма была выплачена агентам за переход полузащитников Сергея Пиняева и Максима Глушенкова из самарских «Крыльев Советов».

«Агентские составили 120 миллионов за двух игроков. Не считаю, что агентские большие, потому что клуб получил топовых игроков. Здесь 120 млн — в равных долях по 60 млн за каждого», — цитирует Нагорных «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что информация о том, что агентские выплаты за Пиняева и Глушенкова составили 200 млн рублей не соответствует действительности.

«Это неправда», — добавил Нагорных.

В зимнее трансферное окно в стан железнодорожников перешли Сергей Пиняев, Максим Гушенков, Херман Конти, Артём Дзюба, Игорь Смольников и Илья Лантратов.

«Локомотив» по итогам 17 туров с 13 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Ольга Смородская заявила, что поставила бы тройку трансферной кампании «Локомотива».