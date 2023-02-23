Узнать больше

Нагорных: агентские выплаты за Пиняева и Глушенкова составили 120 млн рублей

Короткая ссылка
Глава совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, какая сумма была выплачена агентам за переход полузащитников Сергея Пиняева и Максима Глушенкова из самарских «Крыльев Советов».

«Агентские составили 120 миллионов за двух игроков. Не считаю, что агентские большие, потому что клуб получил топовых игроков. Здесь 120 млн — в равных долях по 60 млн за каждого», — цитирует Нагорных «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что информация о том, что агентские выплаты за Пиняева и Глушенкова составили 200 млн рублей не соответствует действительности.

«Это неправда», — добавил Нагорных.

В зимнее трансферное окно в стан железнодорожников перешли Сергей Пиняев, Максим Гушенков, Херман Конти, Артём Дзюба, Игорь Смольников и Илья Лантратов.

«Локомотив» по итогам 17 туров с 13 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Ольга Смородская заявила, что поставила бы тройку трансферной кампании «Локомотива».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить