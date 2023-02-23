«Крылья Советов» выкупили у «Спартака» трансфер Шитова

Нападающий московского «Спартака» Владислав Шитов заключил полноценный контракт с самарскими «Крыльями Советов».

Соглашение с 19-летним форвардом рассчитано до июня 2026 года, сообщает пресс-служба команды с берегов Волги.

Шитов выступал за «Крылья Советов» в аренде с начала сезона-2022/23. Футболист перешёл в «Спартак» в 2015 году из ярославского «Шинника». За вторую команду красно-белых в 51 матче он забил 18 мячей и отдал шесть голевых передач в Первой лиге.

«Крылья Советов» с 20 очками по итогам 17 туров чемпионата России занимают 11-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что полузащитник Виталий Шитов перешёл в «Звезду» из Санкт-Петербурга.