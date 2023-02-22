Дзюба — о своей физической форме: пациент скорее жив, чем мёртв

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба оценил свою физическую форму в первом матче за железнодорожников.

«На удивление, хватило на 90 минут. После 70-й опускался ниже, чтобы помочь команде и цепляться за мячи, я приятно удивлён. Ждал своего шанса, очень рад, что мне доверились и я смог спокойно выдержать 90 минут. Оказывается, и прессинговать могу, и бегать — пациент скорее жив, чем мёртв», — цитирует Дзюбу ТАСС.

34-летний форвард 3 ноября разорвал контракт с «Адана Демирспор». На его счету один гол в пяти матчах в составе турецкой команды во всех турнирах. 8 февраля Дзюба подписал контракт с московским клубом на правах свободного агента. Соглашение с железнодорожниками действует до конца сезона-2022/23.

«Локомотив» 22 февраля на стадионе «РЖД Арена» со счётом 0:1 потерпел поражение от «Спартака» в первом матче 1/4 финала плей-офф Кубка России (путь РПЛ). Победный мяч забил Данил Пруцев (15-я минута). Ответная игра между командами состоится 27 февраля.

Команда Михаила Галактионова по итогам 17 туров с 13 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что фанаты оскорбляли Дзюбу во время матча со «Спартаком».