Галактионов — о поражении от «Спартака»: «Локомотив» играл недостаточно активно

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов назвал причины поражения в первом матче 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу со столичным «Спартаком».

«К сожалению, недостаточно активно и агрессивно играли. И за это поплатились. Но второй тайм получился другим. Вышедшие на замену добавили, дали креатива. Дело в первом тайме было не в физическом состоянии. Ключевое — игровые нюансы. Потом могли сравнять и выйти вперёд в счёте», — цитирует Галактионова «Спорт-Экспресс».

По его словам, у железнодорожников были проблемы в первом тайме в игровых моментах.

«Уровень подготовленности показал, что команда была в движении, заставила соперника ошибаться, была близка к тому, чтобы сравнять счёт. Но немного не хватило именно тактически, не физически. Мы абсолютно уверены, что команда прибавит и по качеству, и по уму», — заключил Галактионов.

Матч прошёл на стадионе «РЖД Арена» и завершился со счётом 1:0 в пользу красно-белых. Победный мяч забил Данил Пруцев (15-я минута).

Ответная игра между командами состоится 27 февраля.

Ранее «Ростов» и «Урал» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Кубка России.