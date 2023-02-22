Галактионов — о поражении от «Спартака»: «Локомотив» играл недостаточно активно
«К сожалению, недостаточно активно и агрессивно играли. И за это поплатились. Но второй тайм получился другим. Вышедшие на замену добавили, дали креатива. Дело в первом тайме было не в физическом состоянии. Ключевое — игровые нюансы. Потом могли сравнять и выйти вперёд в счёте», — цитирует Галактионова «Спорт-Экспресс».
По его словам, у железнодорожников были проблемы в первом тайме в игровых моментах.
«Уровень подготовленности показал, что команда была в движении, заставила соперника ошибаться, была близка к тому, чтобы сравнять счёт. Но немного не хватило именно тактически, не физически. Мы абсолютно уверены, что команда прибавит и по качеству, и по уму», — заключил Галактионов.
Матч прошёл на стадионе «РЖД Арена» и завершился со счётом 1:0 в пользу красно-белых. Победный мяч забил Данил Пруцев (15-я минута).
Ответная игра между командами состоится 27 февраля.
Ранее «Ростов» и «Урал» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Кубка России.