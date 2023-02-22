Дзюба уверен, что «Локомотив» сохранит прописку в РПЛ по итогам сезона-2022/23

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба оценил игру железнодорожников в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.

На вопрос «Есть уверенность, что вы не вылетите?» Дзюба ответил:

«Конечно. Мы — «Локомотив». Мы этого не допустим», — его слова цитирует «Спорт-Экспресс».

По словам бывшего игрока сборной России, у «Локомотива» «классный тренер», который отлично взаимодействует с футболистами.

«Коллектив прекрасный. Для меня это вызов с психологической точки зрения — как подобрать ключик к каждому пацану. Это интересно. Должен быть сплав хороших молодых ребят и опытных, которые могут успокоить игру», — заключил Дзюба.

«Локо» по итогам 17 туров чемпионата России занимает 14-е место в турнирной таблице с 13 очками.

Железнодорожники 22 февраля уступили на своём поле «Спартаку» (0:1) в первом матче 1/4 финала плей-офф Кубка России.

Ранее Гильермо Абаскаль признался, что на матче с «Локомотивом» ему впервые в жизни было так холодно.