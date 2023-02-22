Абаскаль признался, что на матче с «Локомотивом» ему впервые в жизни было так холодно

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о результате первого матча 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу («Путь РПЛ») со столичным «Локомотивом».

«Первый раз в жизни мне было так холодно, но это интересный опыт. Такое ощущение, что сегодня была копия матча чемпионата против «Локомотива», но спустя три месяца», — цитирует Абаскаля РИА Новости.

По его мнению, красно-белые провели прекрасный первый тайм на непростом поле.

«Но 45 минут хорошей игры — этого недостаточно. Во втором тайме мы слишком низко опустились. Разберём ошибки и будем двигаться дальше», — заключил Абаскаль.

Матч прошёл на стадионе «РЖД Арена» и завершился со счётом 1:0 в пользу красно-белых. Победный мяч забил Данил Пруцев (15-я минута).

Ответная игра между командами состоится 27 февраля.

Ранее «Ростов» и «Урал» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Кубка России.