Абаскаль признался, что на матче с «Локомотивом» ему впервые в жизни было так холодно
- РИА Новости
«Первый раз в жизни мне было так холодно, но это интересный опыт. Такое ощущение, что сегодня была копия матча чемпионата против «Локомотива», но спустя три месяца», — цитирует Абаскаля РИА Новости.
По его мнению, красно-белые провели прекрасный первый тайм на непростом поле.
«Но 45 минут хорошей игры — этого недостаточно. Во втором тайме мы слишком низко опустились. Разберём ошибки и будем двигаться дальше», — заключил Абаскаль.
Матч прошёл на стадионе «РЖД Арена» и завершился со счётом 1:0 в пользу красно-белых. Победный мяч забил Данил Пруцев (15-я минута).
Ответная игра между командами состоится 27 февраля.
Ранее «Ростов» и «Урал» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Кубка России.