Алаев надеется, что сборная России по футболу в марте сыграет два товарищеских матча

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев выразил надежду, что национальная сборная в скором времени проведёт несколько товарищеских матчей.

«Есть переговоры с Ираном, переписка с Ираком. Надеюсь, сборная сыграет два матча», — цитирует вице-президента Российского футбольного союза (РФС) ТАСС.

16 февраля появилась информация, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Ирана. Встреча может пройти в Тегеране 22 или 23 марта.

Отмечается, что в Иран также отправится женская сборная России, которая сыграет с местной женской командой.

Ранее бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о возможном товарищеском матче между футбольными сборными России и Ирана.