Алаев надеется, что сборная России по футболу в марте сыграет два товарищеских матча
- РИА Новости
«Есть переговоры с Ираном, переписка с Ираком. Надеюсь, сборная сыграет два матча», — цитирует вице-президента Российского футбольного союза (РФС) ТАСС.
16 февраля появилась информация, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Ирана. Встреча может пройти в Тегеране 22 или 23 марта.
Отмечается, что в Иран также отправится женская сборная России, которая сыграет с местной женской командой.
Ранее бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о возможном товарищеском матче между футбольными сборными России и Ирана.