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Алаев надеется, что сборная России по футболу в марте сыграет два товарищеских матча

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев выразил надежду, что национальная сборная в скором времени проведёт несколько товарищеских матчей.
Алаев надеется, что сборная России по футболу в марте сыграет два товарищеских матча
  • РИА Новости

«Есть переговоры с Ираном, переписка с Ираком. Надеюсь, сборная сыграет два матча», — цитирует вице-президента Российского футбольного союза (РФС) ТАСС.

16 февраля появилась информация, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Ирана. Встреча может пройти в Тегеране 22 или 23 марта. 

Отмечается, что в Иран также отправится женская сборная России, которая сыграет с местной женской командой.

Ранее бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о возможном товарищеском матче между футбольными сборными России и Ирана.

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