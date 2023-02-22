Футбольный арбитр Владимир Москалёв рассказал, насколько юмор помогает ему в работе.

«Очень сложно быть предельно сконцентрированным на протяжении всех 90 минут. Нужно находить время немного расслабиться, а собираться в ключевые моменты, когда необходимо принять правильное решение. Иногда можно и пошутить. Причём разгрузка необходима не только главному судье, но и ассистентам, и видеоарбитрам. Мне кажется, есть положительная динамика в истории с публикацией переговоров. Не знаю, именно ли в этом причина. Когда ты постоянно работаешь, футболисты постепенно привыкают к тебе, твоей манере судейства», — заявил Москалёв в интервью RT.

Ранее Москалёв ответил на вопрос о том, включил бы он себя в тройку лучших арбитров страны.