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Москалёв рассказал, насколько юмор помогает ему в работе

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Футбольный арбитр Владимир Москалёв рассказал, насколько юмор помогает ему в работе.
Москалёв рассказал, насколько юмор помогает ему в работе
  • Gettyimages.ru

«Очень сложно быть предельно сконцентрированным на протяжении всех 90 минут. Нужно находить время немного расслабиться, а собираться в ключевые моменты, когда необходимо принять правильное решение. Иногда можно и пошутить. Причём разгрузка необходима не только главному судье, но и ассистентам, и видеоарбитрам. Мне кажется, есть положительная динамика в истории с публикацией переговоров. Не знаю, именно ли в этом причина. Когда ты постоянно работаешь, футболисты постепенно привыкают к тебе, твоей манере судейства», — заявил Москалёв в интервью RT.

Ранее Москалёв ответил на вопрос о том, включил бы он себя в тройку лучших арбитров страны.

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