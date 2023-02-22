Геркус прокомментировал свой уход с поста президента «Торпедо»

Президент московского «Торпедо» Илья Геркус высказался о своём уходе из столичного клуба.

«Могу сказать, что я до последнего момента оставался честен перед великим брендом «Торпедо», его болельщиками и историей. Уверен, что сделал максимум возможного. Команде желаю удачи, результатов, которые помогут сохранить прописку в РПЛ, болельщикам — испытывать радость и гордость за клуб. Удачи!» — написал Геркус в своём Telegram-канале.

22 февраля стало известно, что Геркус покинет пост президента «Торпедо» 1 марта.

Функционер занимал пост президента автозаводцев с августа 2022 года.

«Торпедо» с шестью очками занимает 16-ю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию, что Геркус покинет пост президента «Торпедо» с 1 марта.