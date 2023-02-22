Геркус прокомментировал свой уход с поста президента «Торпедо»
- РИА Новости
«Могу сказать, что я до последнего момента оставался честен перед великим брендом «Торпедо», его болельщиками и историей. Уверен, что сделал максимум возможного. Команде желаю удачи, результатов, которые помогут сохранить прописку в РПЛ, болельщикам — испытывать радость и гордость за клуб. Удачи!» — написал Геркус в своём Telegram-канале.
22 февраля стало известно, что Геркус покинет пост президента «Торпедо» 1 марта.
Функционер занимал пост президента автозаводцев с августа 2022 года.
«Торпедо» с шестью очками занимает 16-ю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию, что Геркус покинет пост президента «Торпедо» с 1 марта.