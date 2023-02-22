Москалёв: Джикия однажды назвал Владимиром Викторовичем — был приятно удивлён

Футбольный арбитр Владимир Москалёв объяснил, почему не всегда называет игроков по именам и фамилиям.

«Георгий Джикия однажды назвал Владимиром Викторовичем. Был приятно удивлён, сразу посмотрел, какое у него отчество. Конечно, нужно знать всех по именам, это правильнее. Но не всегда на пульсе 180 в динамичном эпизоде удаётся быстро вспомнить имя футболиста. Сейчас хотя бы пишут фамилии, раньше были только номера, поэтому старшим коллегам приходилось ещё труднее. Или взять ситуацию с братьями Миранчуками. Всегда путал их. Сейчас стало полегче, Алексей уехал, остался только Антон», — заявил Москалёв в интервью RT.

Также он рассказал, как сами игроки обращаются к нему.

«Иногда по имени. Но всегда уважительно. Определённое общение нужно выстраивать, без этого никуда. Если не объяснять, по какой причине было принято то или иное решение, то они ничего не поймут. Хотя многие признаются, что даже после этого не всегда осознают, что именно заставило поступить так, а не иначе. Говоря о прозвищах, то ни один игрок пока не говорил мне, что его это каким-то образом обидело. Если это так, то, пользуясь случаем, прошу прощения», — добавил Москалёв.

Ранее Москалёв высказался об уровне судейства на чемпионате мира в Катаре.