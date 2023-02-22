Главный тренер «Вашингтона»: мы составим план для Овечкина после его возвращения
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«Алекс возвращается. Он присоединится к нам сегодня или завтра. Мы оценим его состояние и составим для него план», — цитирует Лавиолетта журналист Тарик Эль-Башир в социальных сетях.
По информации инсайдера Эмили Каплана, россиянин может принять участие в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Анахайм Дакс», который пройдёт 24 февраля.
15 февраля Овечкин в социальных сетях сообщил о смерти своего отца в возрасте 71 года.
На счету россиянина 812 голов в НХЛ. Он занимает второе место в списке лучших снайперов. Впереди только Уэйн Гретцки, у которого 894 шайбы.
Ранее Овечкин вспомнил, как преодолел отметку 800 голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в матче с «Чикаго Блэкхоукс».