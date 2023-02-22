Рахимов: считаю, что Дзюба — это усиление для «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Рашид Рахимов высказал мнение, что нападающий Артём Дзюба является усилением для «Локомотива».

«Считаю, что это усиление. Мы давно знаем Артёма, он всегда доказывал свою состоятельность. Годы идут, но Артём знает, как себя вести в таких ситуациях. Другой вопрос — физическое состояние, посмотрим сегодня», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

22 февраля пройдёт матч между «Локомотивом» и «Спартаком». Начало — в 20:00 мск.

8 февраля Дзюба и Игорь Смольников подписали контракты с московским клубом на правах свободных агентов. Соглашения обоих игроков с железнодорожниками действуют до конца сезона-2022/23.

Ранее бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн поделился ожиданиями от матча Кубка России между «Спартаком» и железнодорожниками.