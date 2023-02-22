Рахимов: считаю, что Дзюба — это усиление для «Локомотива»
- РИА Новости
«Считаю, что это усиление. Мы давно знаем Артёма, он всегда доказывал свою состоятельность. Годы идут, но Артём знает, как себя вести в таких ситуациях. Другой вопрос — физическое состояние, посмотрим сегодня», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».
22 февраля пройдёт матч между «Локомотивом» и «Спартаком». Начало — в 20:00 мск.
8 февраля Дзюба и Игорь Смольников подписали контракты с московским клубом на правах свободных агентов. Соглашения обоих игроков с железнодорожниками действуют до конца сезона-2022/23.
Ранее бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн поделился ожиданиями от матча Кубка России между «Спартаком» и железнодорожниками.