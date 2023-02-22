Губерниев: Геркус без работы не останется, он дядька толковый

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию, что Илья Геркус покинет пост президента «Торпедо» с 1 марта.

«Главное, что в «Торпедо» работает Талалаев. Без Геркуса они как‑то справятся, а без Талалаева — нет. Но Геркус без работы не останется, он дядька толковый. Что касается «Торпедо», им ещё многое предстоит сделать, но главное — слушать Талалаева», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

22 февраля стало известно, что Геркус покинет пост президента «Торпедо» 1 марта.

Функционер занимал пост президента автозаводцев с августа 2022 года.

«Торпедо» с шестью очками занимает 16-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что Талалаев продолжит возглавлять «Торпедо» после ухода Геркуса.