Каррагер: Кварацхелия — самый интересный игрок Европы
- AP
«Я думаю, что он самый интересный игрок в Европе. В следующем сезоне, мы, возможно, увидим его в футболке мадридского «Реала», — приводит слова Каррагера The Boot Room.
В нынешнем сезоне грузин провёл 25 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.
Ранее спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли назвал Кварацхелию фантастическим игроком.