Каррагер: Кварацхелия — самый интересный игрок Европы

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил игру нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Я думаю, что он самый интересный игрок в Европе. В следующем сезоне, мы, возможно, увидим его в футболке мадридского «Реала», — приводит слова Каррагера The Boot Room.

В нынешнем сезоне грузин провёл 25 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

Ранее спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли назвал Кварацхелию фантастическим игроком.