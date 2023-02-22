«Зенит» проведёт благотворительный матч с «Фенербахче»

«Зенит» планирует провести благотворительный матч с «Фенербахче» 23 марта.

Как сообщает пресс-служба клуба, матч состоится 23 марта в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».

Уточняется, что все средства, вырученные от проведения игры, будут направлены на помощь пострадавшим в результате разрушительного землетрясения в Турции.

17 февраля «Зенит» потерпел поражение от иранского «Сепахана» в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Накш-э-джахан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу иранского клуба. Напомним, что клубы заключили обновлённое соглашение о сотрудничестве.

Ранее комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от товарищеского матча между санкт-петербургским «Зенитом» и иранским «Сепаханом».