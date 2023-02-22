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«Зенит» проведёт благотворительный матч с «Фенербахче»

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«Зенит» планирует провести благотворительный матч с «Фенербахче» 23 марта.
«Зенит» проведёт благотворительный матч с «Фенербахче»
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба клуба, матч состоится 23 марта в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».

Уточняется, что все средства, вырученные от проведения игры, будут направлены на помощь пострадавшим в результате разрушительного землетрясения в Турции.

17 февраля «Зенит» потерпел поражение от иранского «Сепахана» в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Накш-э-джахан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу иранского клуба. Напомним, что клубы заключили обновлённое соглашение о сотрудничестве. 

Ранее комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от товарищеского матча между санкт-петербургским «Зенитом» и иранским «Сепаханом».

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