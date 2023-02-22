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Камоцци: верю в победу «Спартака» над «Локомотивом»

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о матче Кубка России с участием красно-белых и «Локомотива».
Камоцци: верю в победу «Спартака» над «Локомотивом»
  • РИА Новости

«Верю в победу «Спартака» над «Локомотивом» в 1/4 финала Кубка России. Надеюсь, красно-белые смогут пройти в следующий раунд. Знаю, что сегодня в Москве будет очень холодно — главное, чтобы команды обошлись без травм», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» должен пройти 22 февраля. Начало — в 20:00 мск. Синоптики обещают в этот день температуру воздуха ниже -15 °С.

Ранее бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение, что матч «Локомотив» — «Спартак» стоит перенести из-за холода.

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