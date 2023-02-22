Самсонова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Дубае
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В 1/8 финала она проиграла Иге Свёнтек из Польши со счётом 1:6, 0:6. Игра продолжалась 1 час 17 минут.
Самсонова сделала пять эйсов, допустила две двойные ошибки. Её соперница сделала две подачи навылет и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти.
В следующем раунде Свёнтек сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Варвара Грачёва сумела выйти в 1/8 финала турнира WTA 250 в Мериде.