Самсонова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Дубае

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла пройти в 1/4 финала турнира WTA в Дубае (ОАЭ).

В 1/8 финала она проиграла Иге Свёнтек из Польши со счётом 1:6, 0:6. Игра продолжалась 1 час 17 минут.

Самсонова сделала пять эйсов, допустила две двойные ошибки. Её соперница сделала две подачи навылет и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти.

В следующем раунде Свёнтек сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Варвара Грачёва сумела выйти в 1/8 финала турнира WTA 250 в Мериде.