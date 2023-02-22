«Шинник» ещё не получал ответа от организатора сборов по инциденту с футболистами украинского клуба

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков сообщил, что клуб не получил официального ответа от организатора сборов по инциденту с футболистами украинского «Миная».

«Организатор сборов никак не отвечал. Мы отправили запрос, на данный момент ответ не получили. Есть в законодательстве сроки предоставления ответа. Времени очень мало прошло. Когда сроки будут подходить, мы будем обращать на это внимание. Насколько я понимаю, есть 30 дней. Но это вопрос к юристам, не ко мне. Получение компенсации? Нам уже компенсировали затраты, которые мы понесли. Не знаю, какой будет ответ», — приводит слова Кулакова «Спорт-Экспресс».

13 февраля российские и украинские футболисты «Миная» устроили драку в одном из отелей Турции.

«Шинник» выступает в Первой лиге чемпионата России по футболу. «Минай» из одноимённого села Закарпатской области играет в Украинской премьер-лиге.

Ранее Кулаков рассказал, что отель признал свою вину в инциденте с футболистами украинского «Миная» перед консульством России в Турции.