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Источник: ЦСКА предложил форварду «Хатайспора» Эль-Кааби контракт на 1,5 года

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Нападающий турецкого «Хатайспора» Аюб Эль-Кааби может продолжить карьеру в ЦСКА.
Источник: ЦСКА предложил форварду «Хатайспора» Эль-Кааби контракт на 1,5 года
  • Gettyimages.ru

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, армейский клуб предложил Эль-Кааби контракт на 1,5 года с опцией продления ещё на сезон.

По информации источника, вероятность трансфера марокканского форварда крайне невелика.

В текущем сезоне 29-летний футболист провёл за «Хатайспор» 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин назвал фаворита в матче Кубка России между московским клубом и «Краснодаром».

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