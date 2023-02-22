Источник: ЦСКА предложил форварду «Хатайспора» Эль-Кааби контракт на 1,5 года
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Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, армейский клуб предложил Эль-Кааби контракт на 1,5 года с опцией продления ещё на сезон.
По информации источника, вероятность трансфера марокканского форварда крайне невелика.
В текущем сезоне 29-летний футболист провёл за «Хатайспор» 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.
Ранее бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин назвал фаворита в матче Кубка России между московским клубом и «Краснодаром».