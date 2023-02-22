Ян: не считаю, что проиграл бой против О'Мэлли

Российский боец Пётр Ян считает, что не проиграл американцу Шону О'Мэлли на турнире UFC 280.

«Я не считаю, что проиграл этот поединок. Я понимаю, что можно думать, огорчаться долгое время, но время идёт — мне нужно либо действовать, либо бездействовать. Я принял решение действовать, а действие заключается в том, что я должен выступать, драться», — приводит слова Яна UFC Russia.

В последнем бою 29‑летний россиянин в октябре 2022 года потерпел поражение от О'Мэлли раздельным решением судей. На счету Яна 16 побед и четыре поражения в 20 боях. У американца 16 выигранных поединков и одно поражение.

Ранее Ян объяснил, почему его следующим соперником стал грузин Мераб Двалишвили.