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Ян: не считаю, что проиграл бой против О'Мэлли

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Российский боец Пётр Ян считает, что не проиграл американцу Шону О'Мэлли на турнире UFC 280.
Ян: не считаю, что проиграл бой против О'Мэлли
  • Gettyimages.ru

«Я не считаю, что проиграл этот поединок. Я понимаю, что можно думать, огорчаться долгое время, но время идёт — мне нужно либо действовать, либо бездействовать. Я принял решение действовать, а действие заключается в том, что я должен выступать, драться», — приводит слова Яна UFC Russia.

В последнем бою 29‑летний россиянин в октябре 2022 года потерпел поражение от О'Мэлли раздельным решением судей. На счету Яна 16 побед и четыре поражения в 20 боях. У американца 16 выигранных поединков и одно поражение.

Ранее Ян объяснил, почему его следующим соперником стал грузин Мераб Двалишвили.

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