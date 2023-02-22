Чесноков: если Самсонова продолжит играть так и дальше, то уже в скором времени сможет войти в первую десятку мира

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился мнением о российской теннисистке Людмиле Самсоновой.

«Самсонова хорошо проявила себя уже в прошлом году, выиграла три турнира WTA. А сейчас и вовсе находится в отличной форме. Начало нынешнего сезона она проводит очень сильно. Если продолжит играть так и дальше, то уже в скором времени сможет войти в первую десятку мира», — приводит слова Чеснокова Betonmobile.

21 февраля Самсонова автоматически вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) из-за неявки соперницы.

На данный момент россиянка занимает 13-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Варвара Грачёва сумела выйти в 1/8 финала турнира WTA 250 в Мериде.