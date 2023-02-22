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Агент: у Бальде есть всё, чтобы стать лучшим игроком сезона в РПЛ

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Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал о физическом состоянии своего клиента.
Агент: у Бальде есть всё, чтобы стать лучшим игроком сезона в РПЛ
  • Gettyimages.ru

«Спартак» наконец составит серьёзную конкуренцию «Зениту». Бальде со своей стороны сделает для этого всё возможное. Он в отличной форме. У него есть всё для того, чтобы стать лучшим игроком», — цитирует агента Sport24.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в одном матче Российской премьер-лиги (РПЛ) и не отметился результативными действиями.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, в 17 матчах набрав 36 очков. Лидер — «Зенит» (42).

Ранее Анатолий Бышовец заявил, что «Спартак» — фаворит в матче Кубка России с «Локомотивом».

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