Агент: у Бальде есть всё, чтобы стать лучшим игроком сезона в РПЛ

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал о физическом состоянии своего клиента.

«Спартак» наконец составит серьёзную конкуренцию «Зениту». Бальде со своей стороны сделает для этого всё возможное. Он в отличной форме. У него есть всё для того, чтобы стать лучшим игроком», — цитирует агента Sport24.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в одном матче Российской премьер-лиги (РПЛ) и не отметился результативными действиями.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, в 17 матчах набрав 36 очков. Лидер — «Зенит» (42).

Ранее Анатолий Бышовец заявил, что «Спартак» — фаворит в матче Кубка России с «Локомотивом».