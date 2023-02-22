Чорлука надеется, что Дзюба поможет «Локомотиву» в матче со «Спартаком»

Бывший игрок «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал, что сложнее всего в игре против нападающего Артёма Дзюбы.

«Он очень хорош, здорово выбирает позицию, у него тяжело отобрать мяч. Верю, что он поможет «Локомотиву». Дзюба — отличный игрок, который сделал для российского футбола очень много», — цитирует Чорлуку «Чемпионат».

22 февраля пройдёт матч между «Локомотивом» и «Спартаком». Начало — в 20:00 мск. Синоптики обещают в этот день температуру воздуха ниже -10 °С.

8 февраля Дзюба и Игорь Смольников подписали контракты с московским клубом на правах свободного агента. Соглашения обоих игроков с железнодорожниками действуют до конца сезона-2022/23.

Ранее Анатолий Бышовец заявил, что «Спартак» — фаворит в матче Кубка России с «Локомотивом».