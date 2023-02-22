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Чорлука надеется, что Дзюба поможет «Локомотиву» в матче со «Спартаком»

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Бывший игрок «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал, что сложнее всего в игре против нападающего Артёма Дзюбы.
Чорлука надеется, что Дзюба поможет «Локомотиву» в матче со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Он очень хорош, здорово выбирает позицию, у него тяжело отобрать мяч. Верю, что он поможет «Локомотиву». Дзюба — отличный игрок, который сделал для российского футбола очень много», — цитирует Чорлуку «Чемпионат».

22 февраля пройдёт матч между «Локомотивом» и «Спартаком». Начало — в 20:00 мск. Синоптики обещают в этот день температуру воздуха ниже -10 °С.

8 февраля Дзюба и Игорь Смольников подписали контракты с московским клубом на правах свободного агента. Соглашения обоих игроков с железнодорожниками действуют до конца сезона-2022/23.

Ранее Анатолий Бышовец заявил, что «Спартак» — фаворит в матче Кубка России с «Локомотивом».

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