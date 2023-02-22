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Леандро Фернандес: Кокорин всегда был заводилой в раздевалке

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Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес поделился воспоминаниями о нападающем Александре Кокорине.
Леандро Фернандес: Кокорин всегда был заводилой в раздевалке
  • РИА Новости

«Кокорин всегда был заводилой в раздевалке. Он постоянно включал музыку, и мы веселились. Было здорово. Он был диджеем! Всегда был весёлым. Мы обожали его», — приводит слова Фернандеса «Спорт-Экспресс».

Кокорин играл за «Динамо» с 2008 по 2015 год. Всего за команду он сыграл в 203 матчах, забил 50 голов и отдал 26 результативных передач.

В нынешнем сезоне 31-летний россиянин забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи в 19 матчах чемпионата Кипра за «Арис».

Ранее агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы Кокорина, прокомментировал информацию о том, что футболист хочет получить кипрское гражданство.

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