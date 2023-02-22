Тарасова: Валиева лучшая в мире на многие годы
- РИА Новости
«Валиева ни в чём не виновата и нечего на неё писать. Она лучшая в мире на многие годы. Все об этом знают, вот и хотят отстранить её на четыре года», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».
21 февраля WADA подало апелляцию в CAS и настаивает на дисквалификации Валиевой на четыре года.
В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю россиянку, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов.
После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
Ранее Александр Жулин назвал несправедливыми действия WADA по отношению к Валиевой.