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Плющенко заявил, что у Муравьёвой нет проблем при подготовке к финалу Гран-при России

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Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко заявил, что у его подопечной Софьи Муравьёвой нет проблем при подготовке к финалу Гран-при России.
Плющенко заявил, что у Муравьёвой нет проблем при подготовке к финалу Гран-при России
  • РИА Новости

Слова Плющенко приводит «Матч ТВ».

Финал Гран-при России пройдёт 3—5 марта в Санкт-Петербурге.

Муравьёва отобралась в финал Гран-при, заняв вторые места на этапах серии в Перми и Москве.

На чемпионате России в Красноярске фигуристка набрала за два проката 235,96 балла и заняла четвёртое место.

Ранее Екатерина Рублёва, тренер Анны Щербаковой и Егора Гончарова, прокомментировала заявление Плющенко о необъективном судействе на российских стартах.

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