Плющенко заявил, что у Муравьёвой нет проблем при подготовке к финалу Гран-при России
- РИА Новости
Слова Плющенко приводит «Матч ТВ».
Финал Гран-при России пройдёт 3—5 марта в Санкт-Петербурге.
Муравьёва отобралась в финал Гран-при, заняв вторые места на этапах серии в Перми и Москве.
На чемпионате России в Красноярске фигуристка набрала за два проката 235,96 балла и заняла четвёртое место.
Ранее Екатерина Рублёва, тренер Анны Щербаковой и Егора Гончарова, прокомментировала заявление Плющенко о необъективном судействе на российских стартах.