Плющенко заявил, что у Муравьёвой нет проблем при подготовке к финалу Гран-при России

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко заявил, что у его подопечной Софьи Муравьёвой нет проблем при подготовке к финалу Гран-при России.

РИА Новости