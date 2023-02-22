Игнатьев: в матче «Локомотив» — «Спартак» не может быть пусто или пресно

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком».

«В этой игре не может быть пусто или пресно. Будет противостояние вне зависимости от турнирного положения. Обязанность футболистов играть вне зависимости от погоды. Игроки команд должны попасть под этот тезис», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

Он добавил, что в нынешнее время есть все условия, чтобы подготовить поле в такую погоду.

22 февраля пройдёт матч между «Локомотивом» и «Спартаком». Начало — в 20:00 мск. Синоптики обещают в этот день температуру воздуха ниже -10 °С.

Ранее бывший игрок «Локомотива», хорват Ведран Чорлука рассказал, что в 2016 году мог перейти в «Спартак».