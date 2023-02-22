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Игнатьев: в матче «Локомотив» — «Спартак» не может быть пусто или пресно

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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком».
Игнатьев: в матче «Локомотив» — «Спартак» не может быть пусто или пресно
  • РИА Новости

«В этой игре не может быть пусто или пресно. Будет противостояние вне зависимости от турнирного положения. Обязанность футболистов играть вне зависимости от погоды. Игроки команд должны попасть под этот тезис», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

Он добавил, что в нынешнее время есть все условия, чтобы подготовить поле в такую погоду.

22 февраля пройдёт матч между «Локомотивом» и «Спартаком». Начало — в 20:00 мск. Синоптики обещают в этот день температуру воздуха ниже -10 °С.

Ранее бывший игрок «Локомотива», хорват Ведран Чорлука рассказал, что в 2016 году мог перейти в «Спартак».

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