Радимов объяснил поражение «Ливерпуля» в матче с «Реалом»

Российский тренер Владислав Радимов высказался о поражении «Ливерпуля» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом».

«У «Ливерпуля» Мане нет, и его заменить некем. И вот у них нарушен баланс. Они готовы играть 20—30 минут, а потом начинается спад и «Реал» просто перехватывает инициативу», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 5:2 в пользу подопечных Карло Анчелотти.

В составе «Реала» мячи забили Винисиус Жуниор (21-я и 36-я минуты), Карим Бензема (55-я, 67-я), Милитао (47-я).

У «Ливерпуля» отличились Дарвин Нуньес и Мохаммед Салах.

Ранее Клопп прокомментировал разгромное поражение «Ливерпуля» в матче с «Реалом».