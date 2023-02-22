Орлов: «Зенит» в матче с «Сепаханом» не был похож на чемпиона России
- РИА Новости
«Зенит» вышел, как на тренировочную игру. Команда недооценила соперника. На фоне «Сепахана» «Зенит» выглядел блёкло. Команда не была похожа на чемпиона России», — цитирует Орлова Sport24.
Встреча прошла на стадионе «Накш-э-джахан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу иранского клуба.
Напомним, что подопечные Сергея Семака проводили заключительный этап тренировочных сборов в Иране. До этого они тренировались в Катаре и ОАЭ.
Ранее сообщалось, что в «Зените» рассчитывают провести ответный матч с «Сепаханом» в Санкт-Петербурге.