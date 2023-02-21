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Васильев: у МОК не получится отстоять свою позицию

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на решение Европарламента осудить Международный олимпийский комитет (МОК) за предоставление россиянам возможности отобраться на Олимпиаду-2024.
Васильев: у МОК не получится отстоять свою позицию
  • РИА Новости

«У МОК не получится отстоять свою позицию. Это всё игра, я никому не верю, в том числе и Томасу Баху. Они сделали абсолютно незаконные действия против российских спортсменов. Я считаю, что они не имеют права больше руководить международными спортивными организациями», — приводит слова Васильева РИА Новости.

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. В комитете заявили, что национальные олимпийские комитеты стран, выступающих против участия России и Белоруссии в Олимпийских играх 2024 года в Париже, не затрагивают в своих заявлениях ущемление прав человека.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал Европарламент не вмешиваться в спорт.

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