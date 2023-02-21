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Оливейра объявил о своём следующем бое

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Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра сообщил о своём следующем поединке.
Оливейра объявил о своём следующем бое
  • Gettyimages.ru

«Теперь официально, давайте сделаем это 7 мая, UFC 288. Лев лёгкого веса голоден и готов к охоте», — написал Оливейра в социальных сетях.

Соперником бразильца станет американец Бенэил Дариуш.

В октябре прошлого года на турнире UFC 280 Оливейра потерпел поражение от россиянина Ислама Махачева, который стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

Дариуш одержал верх над Матеушем Гамротом на UFC 280. Американцу присудили победу раздельным решением судей. 

На счету Дариуша 22 победы, четыре поражения и одна ничья.

Ранее Оливейра поздравил Махачева с победой в поединке с австралийцем Алексом Волкановски на UFC 284.

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