Оливейра объявил о своём следующем бое
- Gettyimages.ru
«Теперь официально, давайте сделаем это 7 мая, UFC 288. Лев лёгкого веса голоден и готов к охоте», — написал Оливейра в социальных сетях.
Соперником бразильца станет американец Бенэил Дариуш.
В октябре прошлого года на турнире UFC 280 Оливейра потерпел поражение от россиянина Ислама Махачева, который стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.
Дариуш одержал верх над Матеушем Гамротом на UFC 280. Американцу присудили победу раздельным решением судей.
На счету Дариуша 22 победы, четыре поражения и одна ничья.
Ранее Оливейра поздравил Махачева с победой в поединке с австралийцем Алексом Волкановски на UFC 284.