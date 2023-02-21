Погребняк считает, что в кубковом матче «Локомотив» — «Спартак» нет фаворита

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча верхней сетки плей-офф Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом».

«Считаю, что в дерби «Локомотив» — «Спартак» нет фаворита. После длинной паузы игры получаются непредсказуемыми и волнительными для каждого. Всё начинается с чистого листа. Да, «Спартак» классно играл в матчах на сборах, а «Локомотив» мощно усилился зимой», — цитирует Погребняка «Чемпионат».

22 февраля пройдёт матч между «Локомотивом» и «Спартаком». Начало — в 20:00 мск. Синоптики обещают в этот день температуру воздуха ниже -10 °С.

В зимнее трансферное окно в стан железнодорожников перешли Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Херман Конти, Артём Дзюба, Игорь Смольников и Илья Лантратов.

«Спартак» в Зимнем кубке РПЛ набрал восемь очков и одержал победу в турнире.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила зимнюю трансферную кампанию столичного клуба.