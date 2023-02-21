Узнать больше

Погребняк считает, что в кубковом матче «Локомотив» — «Спартак» нет фаворита

Короткая ссылка
Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча верхней сетки плей-офф Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом».
Погребняк считает, что в кубковом матче «Локомотив» — «Спартак» нет фаворита
  • РИА Новости

«Считаю, что в дерби «Локомотив» — «Спартак» нет фаворита. После длинной паузы игры получаются непредсказуемыми и волнительными для каждого. Всё начинается с чистого листа. Да, «Спартак» классно играл в матчах на сборах, а «Локомотив» мощно усилился зимой», — цитирует Погребняка «Чемпионат».

22 февраля пройдёт матч между «Локомотивом» и «Спартаком». Начало — в 20:00 мск. Синоптики обещают в этот день температуру воздуха ниже -10 °С.

В зимнее трансферное окно в стан железнодорожников перешли Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Херман Конти, Артём Дзюба, Игорь Смольников и Илья Лантратов.

«Спартак» в Зимнем кубке РПЛ набрал восемь очков и одержал победу в турнире.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила зимнюю трансферную кампанию столичного клуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить