Нигматуллин — о «Локомотиве»: будет интересно оценить, насколько команда конкурентоспособна

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча Кубка России между «Спартаком» и железнодорожниками.

«В предстоящем матче особенно мне интересен «Локомотив», потому что команда борется за выживание с новым тренером и с новыми игроками, с обновлённым составом. Будет интересно оценить, насколько команда конкурентоспособна», — цитирует Нигматуллина «Газета.Ru».

22 февраля пройдёт матч между «Локомотивом» и «Спартаком». Начало — в 20:00 мск. Синоптики обещают в этот день температуру воздуха ниже -10 °С.

В зимнее трансферное окно в стан железнодорожников перешли Сергей Пиняев, Максим Гушенков, Херман Конти, Артём Дзюба, Игорь Смольников и Илья Лантратов.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила зимнюю трансферную кампанию столичного клуба.