Нигматуллин — о «Локомотиве»: будет интересно оценить, насколько команда конкурентоспособна
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«В предстоящем матче особенно мне интересен «Локомотив», потому что команда борется за выживание с новым тренером и с новыми игроками, с обновлённым составом. Будет интересно оценить, насколько команда конкурентоспособна», — цитирует Нигматуллина «Газета.Ru».
22 февраля пройдёт матч между «Локомотивом» и «Спартаком». Начало — в 20:00 мск. Синоптики обещают в этот день температуру воздуха ниже -10 °С.
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