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Павлюченко: не думаю, что Дзюба сыграет ключевую роль в матче «Локомотив» — «Спартак»

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Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча Кубка России между московскими командами.
Павлюченко: не думаю, что Дзюба сыграет ключевую роль в матче «Локомотив» — «Спартак»
  • AP

«Фаворитом вижу «Спартак», но лёгкой прогулки завтра ждать не стоит. Для железнодорожников Кубок — шанс спасти сезон. Дзюба? Всё будет зависеть от его формы. Но не думаю, что он сыграет ключевую роль», — цитирует Павлюченко «РБ Спорт».

22 февраля пройдёт матч между «Локомотивом» и «Спартаком». Начало — в 20:00 мск. Синоптики обещают в этот день температуру воздуха ниже -10 °С.

Ранее агент Бальде заявил, что футболист готов проявить себя в любых погодных условиях.

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