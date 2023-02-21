Павлюченко: не думаю, что Дзюба сыграет ключевую роль в матче «Локомотив» — «Спартак»
- AP
«Фаворитом вижу «Спартак», но лёгкой прогулки завтра ждать не стоит. Для железнодорожников Кубок — шанс спасти сезон. Дзюба? Всё будет зависеть от его формы. Но не думаю, что он сыграет ключевую роль», — цитирует Павлюченко «РБ Спорт».
22 февраля пройдёт матч между «Локомотивом» и «Спартаком». Начало — в 20:00 мск. Синоптики обещают в этот день температуру воздуха ниже -10 °С.
Ранее агент Бальде заявил, что футболист готов проявить себя в любых погодных условиях.