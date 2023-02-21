Рублёва: мне хотелось добиться, чтобы мои фигуристы понимали своё каждое движение
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«Это всегда целый комплекс факторов. Спортсмен должен быть не просто талантливым, но слышащим, готовым принять позицию тренера и не боящимся заглянуть чуть глубже в себя, в своё собственное понимание танца. Но и тренер точно так же должен понимать, какой результат он хочет увидеть, а от чего уйти», — объяснила Рублёва в интервью RT.
Тренер также ответила на вопрос, от чего хочет уйти именно она.
«От движения ради движения, когда перед спортсменом ставится задача просто исполнить определённый набор элементов и жестов. Мне хотелось добиться, чтобы мои фигуристы понимали, что именно они хотят каждым своим движением показать, объяснить и передать зрителям. Чтобы взаимодействие между партнёрами было максимальным и при этом максимально естественным», — добавила тренер.
Ранее Рублёва раскрыла подробности работы своего штаба для достижения успеха.