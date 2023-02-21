СМИ: Иракская федерация футбола пригласила сборную России провести товарищеский матч в Багдаде

Иракская федерация футбола отправила приглашение сборной России для проведения товарищеского матча в Багдаде.

По информации Al Sabaah, приглашения также получили сборные Боливии и Узбекистана. Ирак планирует провести матчи во время мартовского перерыва на международные игры.

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что в Великобритании призывают УЕФА отстранить Белоруссию от Евро-2024 за «дружбу» с Россией.