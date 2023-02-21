Клаудиньо считает, что матч с «Волгой» будет непростым для «Зенита»
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«Будет непросто, лёгких игр вообще не бывает. Особенно когда речь идёт о «Зените» — каждый соперник настраивается на матч с нами как на последний, старается показать свой лучший футбол, и эта игра не будет исключением», — цитирует Клаудиньо пресс-служба «Зенита».
Встреча между «Зенитом» и «Волгой» пройдёт 25 февраля. Игра состоится в Ульяновске на стадионе «Труд». Начало — в 14:30 мск.
Ранее сообщалось, что «Зенит» оформил необходимые документы для рассмотрения заявления о принятии бразильцами Малкомом и Клаудиньо гражданства Российской Федерации.