Узнать больше

Клаудиньо считает, что матч с «Волгой» будет непростым для «Зенита»

Короткая ссылка
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился ожиданиями от матча с «Волгой» в рамках 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России.
Клаудиньо считает, что матч с «Волгой» будет непростым для «Зенита»
  • Gettyimages.ru

«Будет непросто, лёгких игр вообще не бывает. Особенно когда речь идёт о «Зените» — каждый соперник настраивается на матч с нами как на последний, старается показать свой лучший футбол, и эта игра не будет исключением», — цитирует Клаудиньо пресс-служба «Зенита».

Встреча между «Зенитом» и «Волгой» пройдёт 25 февраля. Игра состоится в Ульяновске на стадионе «Труд». Начало — в 14:30 мск.

Ранее сообщалось, что «Зенит» оформил необходимые документы для рассмотрения заявления о принятии бразильцами Малкомом и Клаудиньо гражданства Российской Федерации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить