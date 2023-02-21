Fotomaç: «Галатасарай» ждёт ответа от агента Захаряна по трансферу футболиста

«Галатасарай» договорился с московским «Динамо» о трансфере полузащитника Арсена Захаряна и теперь ждёт ответа от агента игрока.

Клубы уже достигли договорённости о переходе полузащитника, осталось получить ответ агента, сообщает Fotomaç.

По информации источника, зарплата россиянина составит около €1,2 млн в год.

В сезоне-2022/23 Захарян забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах Российской премьер-лиги за бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее директор по связям с общественностью турецкого «Галатасарая» Коскун Гульбахар прокомментировал новость о том, что клуб планирует приобрести Захаряна.