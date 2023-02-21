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Мостовой оценил вероятность участия Промеса в матче с «Локомотивом»

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой поделился мнением о том, выйдет ли Квинси Промес в стартовом составе «Спартака» на кубковый матч с «Локомотивом».

«Конечно, Промес сыграет в этом матче. Он также готовился и пребывает в хорошей форме. Тем более он же не молодой и играет за счёт интеллекта, опыта, мастерства и класса. Ничего страшного не будет, а форму наберёт. Физическую форму набрать можно — это технику трудно набрать», — цитирует Мостового Metarartings.

Промес пропустил три сбора столичной команды в Дубае, Абу-Даби и Турции. 31-летний нидерландец тренировался в Москве с молодёжным составом красно-белых.

Прокуратура Нидерландов выдвинула обвинение Промесу в нанесении тяжких телесных повреждений и в покушении на убийство. Он должен предстать перед судом по этому делу 3 марта.

Матч с «Локомотивом» состоится 22 февраля.

Ранее защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался об отсутствии Промеса на сборах.

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