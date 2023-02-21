Журналист The Athletic: больше всего впечатляет в Капризове его стремление к совершенству

Журналист The Athletic Майкл Руссо высказался об игре российского нападающего «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова.

«Что больше всего впечатляет в Капризове, так это его стремление к совершенству. Он сильно хочет выиграть и ощущает давление из-за того, что должен приводить команду к победам, даже если ему придётся делать это в одиночку», — цитирует Руссо The Athletic.

20 февраля Капризов оформил дубль в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нэшвилл Предаторз» и реализовал численное преимущество в 15-й раз в нынешнем сезоне. Таким образом, россиянин делит первое место в истории клуба по голам в большинстве за сезон с Брайаном Ролстоном. Также Капризов обошёл Александра Овечкина по голам в нынешнем сезоне регулярного чемпионата.

Ранее Капризов прокомментировал победу в матче НХЛ с «Нэшвилл Предаторз».