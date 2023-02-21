«Рейнджерс» проиграл «Виннипегу» в матче НХЛ, у Шестёркина четыре пропущенные шайбы

«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на стадионе «Медисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 1:4.

В составе «Рейнджерс» российский вратарь Игорь Шестёркин отразил 17 бросков из 21, а его соотечественник нападающий Владимир Тарасенко отличился результативной передачей. Артемий Панарин провёл на льду 22 минуты 26 секунд.

«Рейнджерс» занимает третью строчку таблицы Столичного дивизиона Восточной конференции НХЛ с 75 очками. «Виннипег» расположился на втором месте Центрального дивизиона Западной конференции (71).

Ранее российский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Евгений Свечников стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен».