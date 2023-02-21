Узнать больше

Булыкин: в финале Кубка России будут «Зенит» и «Спартак»

Короткая ссылка
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, что «Зенит» и «Спартак» являются фаворитами финала Кубка России.

«В финале Кубка будут «Зенит» и «Спартак». Может, ещё какие-то клубы составят конкуренцию. Если смотреть по парам в плей-офф, то все игры будут интересными», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Встреча между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдёт 22 февраля. Начало — в 20:00 мск.

Матч Кубка России между «Зенитом» и «Волгой» состоится 26 февраля в Ульяновске.

Ранее сообщалось, что CAS вынесет решение по апелляции «Зенита» на решение о дисквалификации игроков к 3 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить