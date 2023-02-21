Булыкин: в финале Кубка России будут «Зенит» и «Спартак»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, что «Зенит» и «Спартак» являются фаворитами финала Кубка России.

«В финале Кубка будут «Зенит» и «Спартак». Может, ещё какие-то клубы составят конкуренцию. Если смотреть по парам в плей-офф, то все игры будут интересными», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Встреча между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдёт 22 февраля. Начало — в 20:00 мск.

Матч Кубка России между «Зенитом» и «Волгой» состоится 26 февраля в Ульяновске.

Ранее сообщалось, что CAS вынесет решение по апелляции «Зенита» на решение о дисквалификации игроков к 3 марта.