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Агент Дивеева: сейчас Игорь точно остаётся в ЦСКА, контракт пока не продлён

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Олег Ерёмин, агент Игоря Дивеева, высказался о будущем футболиста.

«Сейчас Игорь точно остаётся в ЦСКА. Всякое, конечно, бывает, но до лета, видимо, он не уйдёт. Касательно переговоров, они идут, пока контракт не продлён», — цитирует Ерёмина «РБ Спорт».

Дивеев перешёл в ЦСКА в июле 2019 года из «Уфы». 23-летний защитник в 12 матчах забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в €6 млн.

Ранее вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп рассказал, кого считает лучшим нападающим в армейском клубе.

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