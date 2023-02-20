Бериша: мечтаю выиграть трофей с «Ахматом»

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша рассказал о своей мечте до завершения карьеры.

«В еврокубках я уже играл, когда выступал в Албании. Моя мечта ― выиграть трофей с «Ахматом» до конца карьеры. Но в одиночку, конечно, я этого сделать не смогу. Всё в руках Бога и каждого в команде», — приводит слова Бериши «Чемпионат».

Хавбек присоединился к грозненскому клубу в 2016 году. Он провёл за «Ахмат» 142 матча во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 15 результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Ахмат» занимает шестое место турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ). В активе команды 26 очков по итогам 17 туров.

Ранее «Ахмат» проиграл «Нефтехимику» в товарищеском матче.